Эксперт Веретено: деградация людей в будущем из-за нейросетей возможна

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Деградация людей в будущем возможна из-за стремительного развития нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ), рассказала в беседе с Москвой 24 эксперт по нейросетям Александра Веретено.

Специалист согласилась с мнением известного программиста Пола Грэма, который в своем эссе заявил, что через 20 лет способности к самостоятельному письму и хорошей речи останутся у единиц и будут считаться признаком элитарности.

Веретено подчеркнула, что тенденция связана не только с ИИ, но и с социальными сетями. Эксперт не исключила возможный регресс человечества, поэтому уже сейчас необходимо менять подходы к среднему и высшему образованию с учетом существования нейросетевых сервисов.

"Поломается вся система оценок, как мы оценивали раньше", – подчеркнула специалист, приведя в пример возможности ИИ, который может дать правильный ответ на задачу в 95% случаев.

Поэтому, уверена она, в будущем люди будут проверять критическое и креативное мышление, а также эмпатию, так как ИИ этим сейчас не обладает и не сможет помочь с прохождением тестов и задач.

"Человек, владеющий нейросетями, вытеснит в профессиональном смысле тех людей, которые не владеют нейросетями, и это уже сейчас происходит", – указала она, предполагая ближайшее будущее людей.

Однако ИИ, считает Веретено, никогда не напишет новую "Мона Лизу" или классическое произведение, так как нейросети учатся на уже существующих данных, созданных ранее человеком. Поэтому людям будущего придется выполнять "цифровой детокс", считает Веретено.

"Важно читать книги, развивать свой кругозор, общаться с людьми", – отметила она, подчеркнув невозможность замены человеческого общения нейросетями.

Ранее стало известно, что в России планируют до конца 2024 года запустить бета-версию консультанта на портале "Госуслуги". Он будет работать на отечественной технологии искусственного интеллекта.

