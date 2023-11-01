Концерт для первокурсников столичных колледжей состоится 13 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Первокурсники московских колледжей 13 ноября смогут посетить бесплатный концерт. Мероприятие состоится на площадке VK Stadium, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, студентами столичных колледжей в 2023 году стали более 30 тысяч человек. После обучения в образовательных учреждениях они будут играть ключевую роль в развитии московской экономики.

"А сегодня, чтобы первокурсники смогли ярко и незабываемо отметить начало этого этапа своей жизни, Москва организует масштабный бесплатный концерт с участием популярных звезд эстрады, любимцев молодежи: Клава Кока, Тося Чайкина, Galibri&Mavik, NLO, PIZZA, RASA, Filatov&Karas", – сообщила Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что подобное мероприятие проводится в Москве впервые. Оно позволит заложить фундамент студенческой дружбы и зарядить первокурсников эмоциями на весь учебный год.

Мероприятие состоится в 17:00 по адресу Ленинградский проспект, дом 80, корпус 17. Для тех, кто не сможет его посетить, организаторы проведут онлайн-трансляцию.

Ранее для студентов столичных колледжей организовали мастер-классы с поварами известных ресторанов и кафе. Профессии повара в московских колледжах обучаются более семи тысяч человек. Мероприятие с участием специалистов посетили свыше 500 человек.

