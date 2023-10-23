Повара ресторанов провели мастер-классы для студентов московских колледжей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Студенты московских колледжей приняли участие в "Празднике вкуса", в рамках которого повара известных ресторанов и кафе провели кулинарные мастер-классы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"На поварских специальностях в столичных колледжах учатся свыше семи тысяч студентов. 70% времени будущие повара, кондитеры и пекари посвящают освоению и отработке навыков, востребованных у работодателей, и уже с первого курса применяют их во время практики на реальном производстве", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Масштабное мероприятие посетили 500 студентов. Они получили возможность посетить семь практических мастер-классов от кулинаров, работающих в известных столичных ресторанах.

В рамках мастер-классов студенты приготовили холодные закуски, горячие блюда, десерты, а также испекли два вида багета – с томатом и с зеленью. Кроме того, будущие профессионалы смогли научиться приготовлению напитков под руководством бариста.

Помимо этого, для студентов организовали поварской квиз. В ходе него они отвечали на вопросы о кулинарии и ресторанном деле.

Обучиться кулинарному делу все желающие могут в Московском колледже управления, колледже сферы услуг № 10, колледже сферы услуг № 32 и других заведениях.

До этого стало известно, что студенты музыкальных вузов Москвы в рамках проекта "Лучший из лучших" отправятся на практику в школы искусств. Для участия в проекте студенты прошли несколько этапов отбора. В результате были отобраны 16 практикантов из ведущих столичных вузов.

