Пациент с пересаженным сердцем свиньи скончался в США

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Второй пациент, которому пересадили сердце свиньи, умер в Америке. С момента трансплантации прошло около шести недель, сообщает RT, ссылаясь на сайт медицинского центра Мэрилендского университета в США.

Там уточнили, что скончался 58-летний Лоренс Фосетт. У него было неизлечимое заболевание сердца, поэтому ему провели вторую в мире трансплантацию сердца от генетически модифицированной свиньи.

После операции пересаженный орган работал нормально, без каких-либо признаков отторжения в течение первого месяца. Фосетт занимался физиотерапией и работал над восстановлением способности ходить, заявили в американском медицинском центре.

Ранее сообщалось, что врачи столичной Боткинской больницы впервые провели трансплантацию сердца, они смогли спасти жизнь человека.

По словам Сергея Собянина, соединение с донорским сердцем прошло за 190 минут. У 58-летнего мужчины была хроническая сердечная недостаточность, которая не поддавалась лечению, и он жил с риском внезапной смерти. В больницу поступил по скорой, и операция была единственным шансом, сказал он.

Собянин рассказал о первой операции по пересадке сердца в столичной Боткинской больнице