Почти половина россиян заявили об отсутствии сбережений

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Около 50% россиян не имеют никаких сбережений, сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Отмечается, что с каждым годом число россиян, у которых нет накоплений, только растет. Так, в 2008 году лишь 28% не имели каких-либо сбережений, в 2019 году данный показатель увеличился до 40%.

По данным опроса, 18% респондентов в случае отсутствия дохода смогли бы прожить на свои сбережения максимум несколько месяцев, 15% – меньше месяца. До полугода за счет накоплений продержались бы 9% респондентов, от 6 месяцев до года – 6%. При этом 5% россиян смогли бы жить на накопленные деньги больше года.

Кроме того, выросло число россиян, которые ведут личный или семейный финансовый учет. Около половины опрошенных рассказали, что обычно планируют свои доходы и расходы менее чем на 6 месяцев. На период от полугода до года расписывают свой бюджет 22% респондентов.

Только зарабатывают и тратят 23% участников исследования, причем ими обычно являются люди, которые получают менее 50 тысяч рублей в месяц.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян посоветовал жителям РФ хранить сбережения в рублях или в золоте. Он пояснил, что российская валюта в последнее время заметно укрепилась, и поэтому рублевые счета – это самый лучший вариант вклада. Говоря о приобретении валюты, эксперт заявил, что эта возможность на сегодняшний день ограничена.

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