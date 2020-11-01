Инвестиции бизнеса в курорты Кавминвод в 2020 году увеличатся до 26 млрд рублей

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В 2020 году инвесторы направят на развитие санаторно-гостиничного сектора региона Кавказских Минеральных Вод около 26 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем в прежние годы, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

На встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым глава региона отметил, что инвестиционную привлекательность помогают повышать вложения в развитие его инфраструктуры.

"Сегодняшние наши ежегодные вложения в инфраструктуру составляют порядка 3-4 миллиардов рублей в год", – сказал Владимиров.

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает в себя четыре города – Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы и гостиницы.

В 2021 году правительство РФ планирует направить 1,5 миллиарда рублей на развитие курортов Кавказских Минеральных Вод. В 2018-2020 годах на развитие курортов Ставрополья было выделено 2,8 миллиарда рублей.

15 октября в РФ стартовал второй этап программы стимулирования турпоездок по стране. Он продлится до 5 декабря. В течение более полутора месяцев все желающие смогут купить туры и размещение в гостиницах с последующими кешбэком 20% стоимости услуг.

Российский союз туриндустрии предлагает в ходе второго этапа кешбэка продавать туры до конца мая 2021 года. Письмо с такой просьбой направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.