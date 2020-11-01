Ассистенты-стажеры могут пользоваться правом льготного проезда с 1 ноября в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ассистенты-стажеры получили льготы на проезд в столичном транспорте с 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса в Telegram.

Отмечается, что меры организованы согласно постановлению мэра города. Так, данная категория горожан может пользоваться социальными картами с записанными на них льготными тарифами.

"Ежемесячная плата за проезд стоит 405 рублей в метро, МЦК и МЦД в зоне "Центральная", 265 рублей – наземный транспорт. На пригородных электричках билет стоит теперь на 50 процентов меньше", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ранее льготным проездом пользовались аспиранты и ординаторы столичных вузов.

Сообщалось, что для студентов и школьников увеличили срок абонемента для поездок на МЦД до трех месяцев. В кассах столичного метрополитена студенты и школьники могут записать абонемент на карту москвича: 405 рублей – за 1 месяц и 1215 рублей – за 3 месяца.

