Новые земельные участки предоставили многодетным семьям в Подмосковье

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Многодетным семьям из девяти муниципальных образований Подмосковья предоставили в пользование почти 30 новых земельных участков. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных отношений по области.

"27 земельных участков согласованы Минмособлимуществом для предоставления многодетным семьям девяти муниципальных образований за прошедшую неделю. Так, семьям с тремя и более детьми в Наро-Фоминске предоставлены 10 участков, в Дубне – три, в Воскресенске – пять, в Лотошино – три, в Коломне – два, в Бронницах, Талдоме, Серпухове и Рузе – по одному участку", – отчитался министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Добавляется, что в нынешнем году земельные участки уже были отданы в пользование 72 многодетным семьям в Наро-Фоминске, 66 семьям в Воскресенске, 352 – в Дубне, 11 – в Лотошино, 50 – в Коломне, 34 – в Талдоме, 156 – в Серпухове и еще 24 – в Рузе.

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