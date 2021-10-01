Москвичам рассказали о погоде 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В пятницу, 1 октября, в столице и Московской области ожидается переменная облачность и до 14 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".
"Предстоящим днем антициклон сохранит свое влияние в столичном регионе. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве достигнет 10–12 градусов тепла, по области – до +14 градусов", – говорится в сообщении.
Ветер подует юго-западного направления со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба.
В Москве октябрь будет "марсианским". Так ожидаемую в столице погоду ранее охарактеризовал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, первая половина месяца будет сухой, дефицит осадков может достичь 60%, а температура будет выше нормы на 0,5–1 градус.
Во второй части месяца в столице установится нормальная для октября погода: и по осадкам, и по температуре.
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