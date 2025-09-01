Гости "Спасской башни" получили спецвыпуск газеты "Вечерняя Москва"

Фото: ТАСС/Alexander Zemlianichenko

Гости XVII Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" получили подарок от газеты "Вечерняя Москва". Им вручили спецвыпуск "Москва-878", посвященный Дню города.

Праздничный глянцевый выпуск был издан при поддержке столичного департамента СМИ и рекламы. Он рассказывает о главных городских проектах, которые призваны сделать жизнь в Москве удобнее и интереснее.

Газета "Вечерняя Москва" является постоянным информационным партнером "Спасской башни".

Фестиваль проводился на Красной площади с 22 по 31 августа. В 2025 году он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества.

Участниками события стали лучшие оркестры силовых ведомств России, а также коллективы из разных стран. Зрители смогли услышать военную, классическую, народную и эстрадную музыку, а также произведения популярных композиторов.

Фестиваль проводился при организационной и/или финансовой поддержке министерства обороны России, МИД РФ, Минкультуры страны и департамента культуры Москвы.