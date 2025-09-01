Переменная облачность и до 24 градусов ожидаются в Москве 1 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность ожидается в столице в первый день осени, 1 сентября. По области местами пройдет небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 22 до 24 градусов тепла, по области – от 19 до 24 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 13 градусов, а в Подмосковье – до 10 градусов.

В первую декаду сентября ожидается теплая погода, но это станет проявлением положительной аномалии. Волнообразное развитие атмосферных процессов приведет к тому, что во второй половине месяца температура приблизится к нормальным для сентября значениям.

Бабье лето придет в среднюю полосу России 1 сентября и повторится во второй половине месяца. При этом первые пять дней осеннего месяца отметятся сухой погодой.