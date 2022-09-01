Эксперт рассказала, как экологично выйти из отпуска

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Грамотное распределение нагрузки, налаживание режима сна и питания позволит эффективно и экологично выйти на работу после отпуска, заявила психолог Светлана Квитко.

"В первые рабочие дни важно именно войти в ритм, а не влететь. Спланируйте свой график так, чтобы иметь возможность входить в ритм более спокойно", – сообщила она в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт рекомендовала в последние дни отпуска максимально приблизить свой режим дня к рабочему ритму, а также сделать заранее все бытовые дела – купить продукты, подготовить и постирать необходимые вещи. Кроме того, следует распределить дела по степени важности на несколько дней.

"Не бойтесь просить поддержки у окружающих. Иногда они могут просто даже не знать, что вам это нужно", – подчеркнула Квитко.

По словам специалиста, также не стоит резко менять свой рацион питания и садиться на строгую диету, так как это вызовет дополнительный стресс для организма.

Квитко также призвала делиться с окружающими приятными впечатлениями от отпуска. "От этого становиться может и не так же хорошо, как в отпуске, но точно хорошо", – заключила она.

Ранее клинический психолог Ирина Черкасская заявила, что перед отпуском следует завершить все текущие дела. При этом можно сделать что-то заранее, чтобы по возвращении был определенный задел.

По словам эксперта, брать отпуск лучше не меньше чем на 2 недели, так как более короткий отдых не позволит восстановить силы. Однако длительный отдых, например более месяца, вызовет серьезный постотпускной синдром.

