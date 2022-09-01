Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В четверг, 1 сентября, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 16 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.
"Температура воздуха в Москве составит 12–14 градусов тепла, по области – от 11 до 16 градусов. Ветер западный, 7–12 метров в секунду, местами порывы 15–20 метров в секунду", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.
Ранее сообщалось, что 1 сентября на севере европейской части России может выпасть первый снег. Как рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, речь идет об Архангельской, Ленинградской и Вологодской областях. Он добавил, что в центральной части страны в начале сентября снега не ожидается, однако погода будет соответствовать климатическим показателям октября.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 1 сентября
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