Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четверг, 1 сентября, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь и до 16 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Температура воздуха в Москве составит 12–14 градусов тепла, по области – от 11 до 16 градусов. Ветер западный, 7–12 метров в секунду, местами порывы 15–20 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 1 сентября на севере европейской части России может выпасть первый снег. Как рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, речь идет об Архангельской, Ленинградской и Вологодской областях. Он добавил, что в центральной части страны в начале сентября снега не ожидается, однако погода будет соответствовать климатическим показателям октября.

