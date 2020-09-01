Путин назвал ориентиры, которые помогут найти правильный путь в жизни

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История и культура России являются фундаментальными основами, которые помогут каждому найти правильный путь в жизни, заявил Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.

При этом глава государства подчеркнул, что о профессиях, которые будут востребованы в 30-х годах этого века, а также о предметах, которые будут изучать в старших классах нынешние первоклассники, ничего неизвестно. Эти процессы происходили всегда, но сейчас – в ускоренном режиме, считает Путин.

"Но каким бы быстрым ни был темп изменений, есть вещи, которые останутся фундаментальными, незыблемыми и, уверен, будут для вас прочной моральной основой, надежным ориентиром, который всегда поможет найти правильный путь в жизни. Что это? Это, прежде всего, наша история, история нашей страны, уважения к ней; наша культура, давшая и нам, и всему человечеству плеяду блистательных имен, огромное количество шедевров", – сказал президент РФ.

Кроме этого, в качестве ориентиров Владимир Путин выделил и традиции России, и общую память граждан. Он считает, что связь "со многими поколениями людей, наших родственников, которые жили, учились, создавали семьи, мечтали и созидали, но и защищали все это" играет большую роль в стране.

Открытый урок 2020 года посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".

В ходе урока Владимир Путин призвал не забывать подвиг народа в Великой Отечественной войны.

Кроме этого, он отметил, что Россия не планирует переходить на дистанционное образование. Более того, лидер назвал такой формат нецелесообразным.