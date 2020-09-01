Путин назвал ориентиры, которые помогут найти правильный путь в жизни

Фото: kremlin.ru
История и культура России являются фундаментальными основами, которые помогут каждому найти правильный путь в жизни, заявил Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.
При этом глава государства подчеркнул, что о профессиях, которые будут востребованы в 30-х годах этого века, а также о предметах, которые будут изучать в старших классах нынешние первоклассники, ничего неизвестно. Эти процессы происходили всегда, но сейчас – в ускоренном режиме, считает Путин.
"Но каким бы быстрым ни был темп изменений, есть вещи, которые останутся фундаментальными, незыблемыми и, уверен, будут для вас прочной моральной основой, надежным ориентиром, который всегда поможет найти правильный путь в жизни. Что это? Это, прежде всего, наша история, история нашей страны, уважения к ней; наша культура, давшая и нам, и всему человечеству плеяду блистательных имен, огромное количество шедевров", – сказал президент РФ.
Кроме этого, в качестве ориентиров Владимир Путин выделил и традиции России, и общую память граждан. Он считает, что связь "со многими поколениями людей, наших родственников, которые жили, учились, создавали семьи, мечтали и созидали, но и защищали все это" играет большую роль в стране.
Открытый урок 2020 года посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".
В ходе урока Владимир Путин призвал не забывать подвиг народа в Великой Отечественной войны.
Кроме этого, он отметил, что Россия не планирует переходить на дистанционное образование. Более того, лидер назвал такой формат нецелесообразным.
Путин поздравил студентов и школьников с Днем знаний
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: