Победители и лауреаты "Учителя года России" не будут выплачивать НДФЛ с призовых премий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победителей и лауреатов конкурса "Учитель года России" освободили от уплаты НДФЛ с призовых денежных премий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно документу, налогом в 13% также не будут облагаться премии победителей таких всероссийских конкурсов, как "Педагог-психолог", "Воспитатель года России", "Мастер года", "Директор года России", "Сердце отдаю детям", "Первый учитель" и "Учитель-дефектолог России".

Отмечается, что Мишустин утвердил в апреле этого года, что победитель "Учителя года России" будет получать вознаграждение в размере 1 миллиона рублей, призеры – 500 тысяч рублей. Также в сообщении добавили, что "Первый учитель" проводится впервые. Его победителю полагается 200 тысяч рублей.

Ранее в столице определили победителей конкурса "Московские мастера. Молодежка". Его организовали для специалистов по работе с молодежью из некоммерческих организаций, вузов и органов исполнительной власти.

До этого в Москве выбрали победителей регионального этапа конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Лучший преподаватель детской школы искусств". Заявки на участие в конкурсе принимались до 18 мая.

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