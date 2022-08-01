В Москве госпитализировали 202 человека с коронавирусом за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
За прошедшие 24 часа в Москве госпитализировали 202 человека с коронавирусом. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.
Общее количество выявленных случаев коронавируса в Москве за прошедшие сутки составило 3 062. Побороть болезнь удалось 2 231 пациенту.
Умерли от коронавируса за минувшие 24 часа в Москве 12 человек.
Ранее стало известно, что в России за последние сутки госпитализировали 836 человек с коронавирусом. Это на 14,9% меньше, чем накануне, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Рост числа госпитализаций был отмечен в 25 регионах, снижение – в 47. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах страны.
Кроме того, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что в метро Москвы будет необходимо ввести масочный режим, если количество заболевших коронавирусом вырастет. Соблюдать масочный режим уже сейчас врач посоветовал людям, входящим в группу риска.
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