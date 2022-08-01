В России за сутки госпитализировали 836 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России госпитализировали 836 человек с коронавирусом. Это на 14,9% меньше, чем накануне, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Рост числа госпитализаций отмечен в 25 регионах, снижение – в 47. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах страны. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 6,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,3%.
За 24 часа в России выявили 10 824 новых случая коронавируса. Выздоровели за сутки 6 077 человек. Скончались 36 человек.
Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ снизился до 10,7%. К настоящему времени полный цикл вакцинации в стране был проведен 89 104 188 миллионов раз.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией можно будет наблюдать в середине – конце августа, когда россияне начнут возвращаться из отпусков.
В России вырос спрос на медицинские маски
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: