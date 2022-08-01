В России за сутки госпитализировали 836 человек с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России госпитализировали 836 человек с коронавирусом. Это на 14,9% меньше, чем накануне, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Рост числа госпитализаций отмечен в 25 регионах, снижение – в 47. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах страны. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 6,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,3%.

За 24 часа в России выявили 10 824 новых случая коронавируса. Выздоровели за сутки 6 077 человек. Скончались 36 человек.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ снизился до 10,7%. К настоящему времени полный цикл вакцинации в стране был проведен 89 104 188 миллионов раз.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией можно будет наблюдать в середине – конце августа, когда россияне начнут возвращаться из отпусков.

