Назван способ быстро очистить руки от суперклея

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Врач-терапевт Олег Абакумов призвал не сдирать суперклей с рук, если он попал на кожу во время ремонтных работ. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам специалиста, следует избегать и средств, раздражающих кожу. В частности, к таковым относится средство для снятия лака: его применение может спровоцировать термический ожог.
"Вазелин хорошо размягчает клей, можно попробовать нанести его тонким слоем и не растирать. Жидкость для снятия лака с ацетоном, которую часто в таких случаях используют, может вызвать аллергию и жжение на коже, потому что придется много тереть", – заявил Абакумов.
В качестве народного средства терапевт также допустил использование масла и маргарина. Если устранение клея привело к ранке, потребуется обработка хлоргексидином с последующим нанесением пластыря.
Ранее врач-терапевт ярославской клиники "РЖД-Медицина" Ирина Сайног рассказала о важности терапии головной боли. Специалист призвала обращать внимание на то, в каких случаях появляется боль, а также посоветовала обращаться к врачу-неврологу при систематических болях.
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