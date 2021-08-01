Тимофей Баженов: ВДНХ – один из самых узнаваемых архитектурных объектов нашей страны

Фото: Максим Манюров
Лидер общественного движения Тимофей Баженов заявил, что ВДНХ является связующим звеном различных эпох российской государственности. По его мнению, выставочный комплекс продолжает оставаться площадкой для "народной дипломатии".
"ВДНХ – это не только любимое место отдыха москвичей, но и наряду с Кремлем и Поклонной горой выставка стала олицетворением Москвы и одним из самых узнаваемых архитектурных объектов нашей страны. Недаром ВДНХ является центром притяжения для всех иностранных туристов", – подчеркнул Баженов.
Он также напомнил, что ВДНХ – один из крупнейших мировых выставочных центров, его площадь составляет 325 гектаров. Ежегодно его посещают около 33 миллионов гостей со всего мира.
"Я, как коренной житель Останкинского района, в детстве часто посещал ВДНХ. Маленьким мальчиком я сидел здесь в кабине самолета и пробовал настоящую космическую еду. В юности назначал здесь свои первые свидания. На ВДНХ всегда есть чему удивляться и всегда есть место для открытий", – поделился общественный лидер.
Он уточнил, что комплекс смог выстоять даже в самые тяжелые для страны годы, сохранив свою историческую ценность. При этом ВДНХ продолжает совершенствоваться, а масштабы и техническая оснащенность комплекса позволяют ему создавать конкуренцию ведущим мировым площадкам.
1 августа ВДНХ отмечает свой восемьдесят второй день рождения. В честь этого события в столице был подготовлен ряд праздничных мероприятий. Гости посетили экскурсии и интеллектуальные игры, концерты и спортивные активности, мастер-классы и спектакли.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: