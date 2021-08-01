Тимофей Баженов: ВДНХ – один из самых узнаваемых архитектурных объектов нашей страны

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Лидер общественного движения Тимофей Баженов заявил, что ВДНХ является связующим звеном различных эпох российской государственности. По его мнению, выставочный комплекс продолжает оставаться площадкой для "народной дипломатии".

"ВДНХ – это не только любимое место отдыха москвичей, но и наряду с Кремлем и Поклонной горой выставка стала олицетворением Москвы и одним из самых узнаваемых архитектурных объектов нашей страны. Недаром ВДНХ является центром притяжения для всех иностранных туристов", – подчеркнул Баженов.

Он также напомнил, что ВДНХ – один из крупнейших мировых выставочных центров, его площадь составляет 325 гектаров. Ежегодно его посещают около 33 миллионов гостей со всего мира.

"Я, как коренной житель Останкинского района, в детстве часто посещал ВДНХ. Маленьким мальчиком я сидел здесь в кабине самолета и пробовал настоящую космическую еду. В юности назначал здесь свои первые свидания. На ВДНХ всегда есть чему удивляться и всегда есть место для открытий", – поделился общественный лидер.

Он уточнил, что комплекс смог выстоять даже в самые тяжелые для страны годы, сохранив свою историческую ценность. При этом ВДНХ продолжает совершенствоваться, а масштабы и техническая оснащенность комплекса позволяют ему создавать конкуренцию ведущим мировым площадкам.

1 августа ВДНХ отмечает свой восемьдесят второй день рождения. В честь этого события в столице был подготовлен ряд праздничных мероприятий. Гости посетили экскурсии и интеллектуальные игры, концерты и спортивные активности, мастер-классы и спектакли.