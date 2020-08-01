Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра "Современник"

Фото: Москва 24/Вледимир Яроцкий

Актриса Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из "Современника". Она отметила, что не видит "чудовищной" ситуацию в театре, о которой рассказал артист, передает РБК.

"У Виктора Рыжакова (нынешний руководитель театра. – Прим.ред.) не было возможности себя показать. Не успели с ним познакомиться, как театр закрыли на карантин. Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания", – рассказала Хаматова.

При этом актриса назвала Гармаша "блистательным артистом". Она заявила, что поддерживает его решение, уточнив, что в данном случае актер себя повел абсолютно честно, показывая свое видение и мнение по поводу нового художественного руководителя.

"Любая труппа рада иметь такого артиста. Радости большой нет, но и горя большого нет. Человек повел себя честно, он не хочет двигаться в том направлении, которое открывает Рыжаков", – заключила Хаматова.

Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник". Артист признался, что уход был связан из-за разногласий с новым руководством театра.

По его словам, смерть художественного руководителя "Современника" Галины Волчек спровоцировала чудовищную ситуацию в театре. Он добавил, что на уход из театра его также сподвигло то, что в "Современнике" неуважительно относятся к ветеранам труппы.

Сергей Гармаш работал в театре "Современник" с 1984 года, когда окончил обучение в школе-студии МХАТ.

