Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра "Современник"

Фото: Москва 24/Вледимир Яроцкий
Актриса Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из "Современника". Она отметила, что не видит "чудовищной" ситуацию в театре, о которой рассказал артист, передает РБК.
"У Виктора Рыжакова (нынешний руководитель театра. – Прим.ред.) не было возможности себя показать. Не успели с ним познакомиться, как театр закрыли на карантин. Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания", – рассказала Хаматова.
При этом актриса назвала Гармаша "блистательным артистом". Она заявила, что поддерживает его решение, уточнив, что в данном случае актер себя повел абсолютно честно, показывая свое видение и мнение по поводу нового художественного руководителя.
"Любая труппа рада иметь такого артиста. Радости большой нет, но и горя большого нет. Человек повел себя честно, он не хочет двигаться в том направлении, которое открывает Рыжаков", – заключила Хаматова.
Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник". Артист признался, что уход был связан из-за разногласий с новым руководством театра.
По его словам, смерть художественного руководителя "Современника" Галины Волчек спровоцировала чудовищную ситуацию в театре. Он добавил, что на уход из театра его также сподвигло то, что в "Современнике" неуважительно относятся к ветеранам труппы.
Сергей Гармаш работал в театре "Современник" с 1984 года, когда окончил обучение в школе-студии МХАТ.
Сергей Гармаш покинул "Современник" – СМИ
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