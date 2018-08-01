Жаркая и сухая погода ожидается в столичном регионе 1 августа

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Жара до 29 градусов ожидается в столице днем в среду, 1 августа. Ночью температура опустится до 17 градусов.
Облаков на небе почти не будет, осадков не ожидается. Не предвидится и каких-либо опасных метеорологических явлений, сообщает Гидрометцентр РФ.
Ветер – северо-восточный, умеренный. Его скорость составит до семи метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным – 756 миллиметров ртутного столба.
"В дневные часы в столице будут формироваться условия термического дискомфорта (духота и перегрев). При такой погоде повышается риск обострения и ухудшения самочувствия у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, дыхательной и сердечной недостаточностью", – сообщается на портале "Метеоновости". Особую осторожность синоптики рекомендовали соблюдать детям и людям пожилого возраста.
Ранее Минздрав РФ выпустил памятку для москвичей, как правильно вести себя в жаркую погоду. В ведомстве предупредили, что не следует полностью ограничивать активность. Вечером, когда духота спадает, специалисты рекомендовали выходить на прогулки, чтобы сохранить здоровье сердца и кровеносной системы.
Синоптики предупредили горожан, что с четверга в столицу вернется 30-градусная жара. Она продлится практически до конца недели. Осадки возможны только в выходные дни.
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