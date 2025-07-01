Набор участников в акселератор "Фабрика видеоигр" начнется 2 июля

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Акселератор "Фабрика видеоигр" состоится в Москве в четвертый раз. Прием заявок пройдет с 2 по 18 июля в онлайн-формате, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"К участию впервые приглашаются специалисты со всей России – программисты, цифровые художники, дизайнеры и другие. Жюри отберет два десятка наиболее перспективных проектов, авторы которых представят свои пилотные игры инвесторам", – подчеркнула она.

В рамках акселератора пройдут индивидуальные консультации с ведущими экспертами и обучающие онлайн-курсы.

За первые три сезона команды смогли подготовить 60 пилотных версий видеоигр. Общий объем инвестиций оказался на уровне 150 миллионов рублей.

Как подчеркнула Сергунина, Москва оказывает комплексную поддержку индустрии. К примеру, в инновационном центре "Сколково" создают первый в стране кластер видеоигр и анимации.

Кроме того, специалисты отрасли могут получил гранты и возможность представлять свои проекты на международных выставках. В этом году столичные компании посетят Китай, Индонезию, Саудовскую Аравию, Индию и другие страны.

Благодаря акселератору программисты, художники и дизайнеры могут получить новые навыки, запустить уникальные проекты и найти инвесторов. Участники получают поддержку от зарождения идеи до подготовки к финальной презентации.

Среди игр, которые удостоились поддержки, числятся детективная история, вдохновленная произведениями Михаила Булгакова, приключенческий квест по мотивам сказки Александра Пушкина и головоломка в интерьерах космического корабля.

