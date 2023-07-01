Будущий контрактник рассказал, почему решил снова служить в зоне СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Будущий контрактник Сергей Лебедев в едином столичном пункте отбора на военную службу на улице Яблочкова пообщался с журналистами и рассказал, почему решил повторно отправиться служить в зону СВО.

"Я повторно ухожу добровольцем на СВО. <...> Когда президент сказал, что нужно идти, когда Родина позвала добровольцев, боевой армейский резерв специальный, – мы все откликнулись", – поделился мужчина.

Он также отметил, что в этот раз собрал с собой единомышленников, с которыми вместе пойдет служить в один полк.

"Неважно, кто мы, какая вера у всех нас – мы решили защищать Родину", – подчеркнул Лебедев.

Перед записью в войска у будущих контрактников проверяют состояние здоровья. Затем с ними проводят собеседования, на которых определяется будущая военная специальность, при этом выбрать ее можно и самостоятельно.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1, его можно посетить с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что его партия будет настаивать на том, чтобы в России была создана контрактная армия численностью не менее 7 миллионов человек. При этом он считает, что стране не нужны ЧВК и их аналоги.

