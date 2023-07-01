Михаил Ковальчук назначен президентом Политехнического музея

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Президент национального исследовательского центра Курчатовского института Михаила Ковальчук был назначен главой Политехнического музея. Об этом сообщается на сайте музея.

"Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук назначен также президентом Политехнического музея", – указано в сообщении.

Приказ о его назначении был подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

Ковальчук отметил, что Политехнический музей и НИЦ Курчатовский институт связывает многолетнее сотрудничество. Он заявил о том, что сегодня для музея, который показывает не только исследовательское прошлое, но и научно-технологический образ будущего, особенно важно быть в прямом контакте с теми, кто двигает прогресс.

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