Нутрициолог предупредила об опасности сахарозаменителей

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Нутрициолог Иоланта Лангауэр предупредила об опасности сахарозаменителей, в том числе фруктозы. Об этом сообщает радио КП.

"Многие не понимают, что заменители сахара, в том числе фруктоза, которую очень часто добавляют в диабетические продукты, как раз-таки дают большое количество осложнений, тот же гепатоз жировой", – пояснила эксперт.

Она сообщила, что, если все же хочется сладкого, лучше съесть натуральные продукты в небольшом количестве, чем употреблять сахарозаменители.

Кроме того, уточнила специалист, на сегодняшний день существует ряд натуральных подсластителей, например эритрит, однако его также следует употреблять в меру.

"Это не значит, что в каждой стаканчик с чаем мы добавляем по пять ложек эритрита, а потом еще кладем его в выпечку. Нужно свои рецепторы немножечко разгружать в отношении сладкого вкуса", – заключила Лангауэр.

Ранее эндокринолог Алексей Жито развеял миф о том, что сахарный диабет возникает только у тех, кто ест много сладкого. По словам специалиста, сахар содержится не только в сладких продуктах. Он также присутствует в соке, газированных напитках и готовых изделиях, таких как сосиски, сардельки и колбасы.

