01 июня, 15:05Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве в течение дня
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве до 20:00 в воскресенье, 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
На фоне прогнозируемой непогоды горожанам рекомендовали, управляя автотранспортом, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев.
При этом, находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, указало ведомство.
Вместе с тем из-за сильного ветра была приостановлена работа канатной дороги в парке Орион на ВДНХ.
"Безопасность наших пассажиров является приоритетом, поэтому мы приняли решение приостановить эксплуатацию "Воздушного трамвая" до тех пор, пока ветер не ослабнет до допустимого уровня", – указывается в телеграм-канале площадки.
Ранее ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова спрогнозировала 30-градусную жару в Москве в июне. Первый месяц лета в столице может быть теплее нормы на 1–1,5 градуса. Синоптик напомнила, что в прошлом году в первые и последние дни июня в Москве столбик термометра поднимался выше 30 градусов.
В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков