МЧС предупредило о дожде с грозой в Москве в течение дня

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве до 20:00 в воскресенье, 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

На фоне прогнозируемой непогоды горожанам рекомендовали, управляя автотранспортом, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев.

При этом, находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, указало ведомство.

Вместе с тем из-за сильного ветра была приостановлена работа канатной дороги в парке Орион на ВДНХ.

"Безопасность наших пассажиров является приоритетом, поэтому мы приняли решение приостановить эксплуатацию "Воздушного трамвая" до тех пор, пока ветер не ослабнет до допустимого уровня", – указывается в телеграм-канале площадки.

Ранее ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова спрогнозировала 30-градусную жару в Москве в июне. Первый месяц лета в столице может быть теплее нормы на 1–1,5 градуса. Синоптик напомнила, что в прошлом году в первые и последние дни июня в Москве столбик термометра поднимался выше 30 градусов.

