Москвичам рассказали о погоде в первый день лета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 1 июня, в столице и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов, в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Скорость западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 745 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в пятницу, 2 июня, через столицу пройдет холодный фронт, что приведет к грозе, граду и понижению температуры. Он также предупредил, что потепления на следующей неделе не прогнозируется.

Вильфанд также отметил, что купальный сезон в этом году задержится из-за холодных ночей. По его словам, купальный сезон откроется, когда в дневное время столбики термометров будут показывать 20–23 градуса, а ночные температуры будут двузначными.