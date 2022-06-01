Кардиолог назвал неожиданные симптомы сердечного приступа у женщин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-кардиолог Харлан Крумхольц назвал необычные симптомы сердечного приступа у женщин, сообщает радио КП.
Он подчеркнул, что болезни сердца у женщин зачастую встречаются на фоне депрессии, плохой социальной поддержки, низкого уровня жизни. По его словам, также на здоровье сердца может повлиять изменение гормонального фона – количество жалоб у пациенток повышается после 65 лет, когда падает уровень эстрогена.
"Симптомами могут стать тошнота, боль в челюсти, одышка, головокружение, сильная усталость во время обычных занятий – к примеру, легкой прогулки", – рассказал Крумхольц.
Кардиолог добавил, что ухудшение самочувствия у женщин случается чаще, чем у мужчин. По его словам, это связано со спазмом сосудов или микрососудистой дисфункцией.
Ранее врач анестезиолог – реаниматолог Алексей Гапонов рассказал, как распознать инфаркт миокарда. По его словам, при инфаркте миокарда боль может отдавать в руку, чаще левую, спину, нижнюю челюсть. Гапонов отметил, что также симптомами являются боль за грудиной и ощущение страха смерти.
До этого главный внештатный кардиолог Минздрава России по ЦФО, УФО, СФО и ДФО Сергей Бойцов рассказал, что дистанционный мониторинг артериального давления у пациентов может позволить снизить риск возникновения инфарктов и инсультов.
"Доктор 24": инфаркт в 35
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