Кардиолог назвал неожиданные симптомы сердечного приступа у женщин

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Врач-кардиолог Харлан Крумхольц назвал необычные симптомы сердечного приступа у женщин, сообщает радио КП.

Он подчеркнул, что болезни сердца у женщин зачастую встречаются на фоне депрессии, плохой социальной поддержки, низкого уровня жизни. По его словам, также на здоровье сердца может повлиять изменение гормонального фона – количество жалоб у пациенток повышается после 65 лет, когда падает уровень эстрогена.

"Симптомами могут стать тошнота, боль в челюсти, одышка, головокружение, сильная усталость во время обычных занятий – к примеру, легкой прогулки", – рассказал Крумхольц.

Кардиолог добавил, что ухудшение самочувствия у женщин случается чаще, чем у мужчин. По его словам, это связано со спазмом сосудов или микрососудистой дисфункцией.

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