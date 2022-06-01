Психолог рассказала, как правильно оставлять детей дома одних

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Ребенка необходимо с 7–8 лет настраивать на возможность проводить время самостоятельно и обеспечивать свои базовые потребности, рассказала детский психолог Яна Лейкина.

"Это важно, прежде всего, с точки зрения психического развития, ведь в младшем школьном возрасте у ребенка оно идет весьма интенсивно", – отметила специалист.

Речь идет о познавательных процессах – внимании, памяти и восприятии. Дети формируют личное сознание, выстраивают более взрослые отношения с родителями, учатся связывать одни явления с другими, а также становятся более организованными и собранными, сообщает "Радио 1".

"Каждому ребенку важно чувствовать, что он успешный, компетентный и может какие-то вопросы решать сам", – добавила Лейкина.

Она отметила, что родителям также необходимо напоминать детям о технике безопасности дома, их задачах и обязанностях.

Ранее психолог Екатерина Чапчикова рассказала, что регулярные сравнения с окружающими и критика отталкивают подростков от родителей. Она отметила, что нередко взрослые сами (в том числе неосознанно) ведут себя так, что детям не хочется с ними общаться.

