Врач рассказал о вспыхнувшем в Индии "томатном гриппе"

14:24
Фото: ТАСС/Zuma/Sri Loganathan
Вспыхнувший в Индии "томатный грипп" не является смертельным, однако он может передаваться от человека к человеку. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на доцента кафедры внутренней медицины больницы Амрита Субхаша Чандру.
Британское издание Express сообщило, что органы здравоохранения Индии находятся в состоянии повышенной готовности из-за "томатной лихорадки". С 6 мая в стране зафиксировали свыше 80 случаев заболевания.
Отмечается, что в группе риска находятся дети до пяти лет. "Томатный грипп" характеризуется большими красными высыпаниями по всему телу. Для зараженных также характерны усталость, боль в суставах, спазмы в желудке, тошнота, диарея и другие симптомы.
Некоторые эксперты выразили мнение, что проявление "томатной лихорадки" может быть новым вариантом инфекции "нога-рука-рот", часто встречающейся у детей.
Людям с симптомами, похожими на "томатный грипп", рекомендовали много пить и соблюдать постельный режим. Особого лечения "томатной лихорадки" нет, поэтому с инфекцией борются симптоматически.
Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге усомнился в возможности полностью сдержать распространение оспы обезьян среди людей. По его словам, необходимо сократить контакты, изолировать зараженных в течение инфекционного периода. Он считает, что на фоне отмены коронавирусных ограничений на поездки произошло распространение оспы обезьян.
В РФ исследования при подозрении на оспу обезьян будут делать 20 лабораторий
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