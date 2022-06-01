В Москве за сутки госпитализированы 126 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве за сутки госпитализировали 126 человек с коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего за минувшие 24 часа в городе выявлено 367 новых случаев коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 13 пациентов, выздоровели 384 человека. Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона москвичей.

Ранее инфекционист Светлана Малиновская рассказала, как восстановить обоняние после его искажения или полной потери в результате перенесенного COVID-19. По ее словам, необходимо, в частности, проводить сеансы ароматерапии, а также поддерживать психическое здоровье.

Она объяснила, что искажение обоняния, так называемая паросмия, связано с поражениями центральной нервной системы, а именно обонятельных луковиц, которые являются частью головного мозга и обрабатывают сигналы, отвечающие за восприятие запахов.

