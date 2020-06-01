ФНС откроет налоговые для личного приема с 15 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Федеральная налоговая служба России с 15 июня откроет налоговые инспекции для личного приема граждан по предварительной записи, сообщается на сайте ведомства.

Записаться можно с 1 июня с помощью сервиса "Онлайн-запись на прием в инспекцию" или через единый контакт-центр ФНС. При посещении налоговой необходимо будет надеть средства индивидуальной защиты.

С 25 мая в Москве открыты 88 центров госуслуг. Они работают строго по предварительной записи. Посещать их можно только в масках и перчатках, а на входе посетителям измеряют температуру.

Районные центры "Мои документы" открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00.