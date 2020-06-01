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Сбербанк устранил сбой в работе своего приложения, сообщает Агентство "Москва".

У части клиентов могли наблюдаться затруднения при входе в "Сбербанк онлайн". Сейчас все системы работают в штатном режиме.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", – подчеркнули в пресс-службе банка.

Ранее сообщалось, что Сбербанк продлил действие банковских карт, срок которых истек в период с марта 2020 года по настоящий момент. Обладатели просроченных карт смогут снимать деньги в банкоматах организации. Кроме того, им будет доступна функция оплаты покупок с помощью чипа и введения ПИН-кода.

Сбербанк также предложил клиентам активировать перевыпущенные карты с помощью приложения "Сбербанк Онлайн". После активации все функции карты будут доступны, а предыдущая будет недействительна. Кроме того, срок хранения перевыпущенных карт продлили до четырех месяцев.