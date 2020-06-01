Эксперт рассказал, безопасно ли в условиях пандемии пользоваться телефоном

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Член Общественного совета при министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко рассказал, безопасно ли в условиях пандемии пользоваться телефоном. Об этом он сообщил в интервью радио Sputnik.

Специалист рассказал, что исследований о риске заражения от телефона на сегодняшний день нет. Однако он пояснил, что есть статьи, свидетельствующие о сохранении вируса на поверхностях пластика, картона и металлических конструкциях.

Бровко отметил, что использовать телефон в условиях распространения вируса можно, но только при соблюдении определенных мер. По его словам, отвечать на телефонный звонок лучше при использовании гарнитуры или наушников.

"Лучше использовать гарнитуру или наушники. Если телефон позвонил, то лучше снять перчатку, взять чистой рукой телефон, ответить или воспользоваться громкой связью", – пояснил эксперт.

Ранее заведующий лабораторией искусственного интеллекта имени Плеханова Тимур Садыков рассказал о вреде смартфонов в период пандемии. По его словам, использование смартфонов может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью.

Эксперт считает, что смартфон становится рассадником инфекции, так как постоянно находится в руках, а также прикасается к лицу и ушам пользователя. Он рекомендовал систематически дезинфицировать технику на основе изопропилового спирта, который не портит покрытие.