Заморозки и высокая пожароопасность ожидаются в Москве 2 июня

Фото: AP/Michael Probst

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили на 2 июня. В городе ожидаются заморозки и высокая пожароопасность, сообщает Гидрометцентр России.

В субботу в столице прогнозируют переменную облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 20–22 градусов, будет дуть западный ветер со скоростью до 10 метров в секунду. В воскресенье он сохранится, но станет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура поднимется до 23–25 градусов.

В начале следующей недели будет тепло, дождливо и ветрено, к середине же в Москве станет прохладнее. Климатолог РАН Владимир Семенов рассказал, что ураганные ветры из-за холодных вторжений можно ожидать до середины июня. В июле же контрастность температур уменьшится, резких перепадов не прогнозируется. Погода станет ровнее, и похолоданий до 12 градусов уже не будет.

А первый день лета в столичном регионе отметился низкой температурой – -1,7 градуса. Разница по всему региону составила от -1,7 до +6,5 градуса.

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