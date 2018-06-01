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Москва 24

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Общество

01 июня 2018, 08:47

Температура воздуха в столичном регионе в первый день лета опускалась до минус 1,7 градуса

общество погода

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в столичном регионе в первый день лета опускалась до минус 1,7 градуса.

По данным центра погоды "Фобос", ночная температура в городе в пятницу, 1 июня, составила +5 градусов. При этом разница по региону была от минус 1,7 до плюс 6,5 градуса, передает Агентство "Москва".

Синоптики отметили, что из-за северных ветров в пятницу температурный фон в столице окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Днем в пятницу воздух не прогреется выше +12... +14 градусов. С пятницы на субботу температура составит +5... +7 градусов. В первый выходной день – от 20 до 22 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что средняя температура в Москве этой весной превысила норму на 0,8 градуса. В мае среднемесячная температура превысила норму на 3,5 градуса. За три месяца весны в городе выпало 135 миллиметров осадков, что лишь немногим превышает норму, которая составляет 129 миллиметров.

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