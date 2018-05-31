Температура в столице весной превысила норму

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Средняя температура в Москве этой весной превысила норму на 0,8 градуса. В мае среднемесячная температура превысила норму на 3,5 градуса, сообщает столичное метеобюро.

За три месяца весны в городе выпало 135 миллиметров осадков, что лишь немногим превышает норму, которая составляет 129 миллиметров.

В первый летний день москвичей ожидает аномально холодная погода. В ночь на 1 июня температура опустится до +3... +5 градусов, по области местами возможны заморозки до -3 градусов.

Днем в пятницу воздух не прогреется выше +12... +14 градусов. С пятницы на субботу температура составит +5... +7 градусов. В первый выходной день – от 20 до 22 градусов тепла.

Как москвичи встречают лето

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