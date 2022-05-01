В Москве госпитализированы 128 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в Москве госпитализировали 128 пациентов с подтвержденным диагнозом на коронавирус. Об этом сообщили в Оперштабе.

В настоящий момент на искусственной вентиляции легких остаются 90 пациентов с ранее выявленным COVID-19.

После прохождения лечения от коронавирусной инфекции выписаны 424 пациента. Всего в Москве терапию прошли более 2,5 миллиона заболевших.

За последние сутки в столице выявлено 455 новых случаев заражения COVID-19. Также сообщается о гибели 19 пациентов с диагностированной пневмонией и подтвержденным коронавирусом.

В России за сутки госпитализировали 1 442 пациентов с коронавирусом. По стране подтверждены 7 047 новых случаев заражения.