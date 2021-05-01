Евгений Попов: необходимо обеспечить жителям равные условия доступа к социальным услугам

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Тележурналист Евгений Попов обсудил с жителями Можайского района в Москве вопрос доступа к медицинским услугам. Уточняется, что горожане обеспокоены тем, что могут остаться без поликлиник.

"При решении вопроса приоритет необходимо отдать повышению качества жизни простых людей. Независимо от уровня дохода и места проживания горожане должны быть обеспечены комфортным доступом к социальной инфраструктуре. Для этого необходим единый стандарт социального благополучия москвича, предусматривающий систему гарантий качественного обслуживания в здравоохранении, образовании, ЖКХ и других сферах", – отметил Попов.

Он подчеркнул, что городская поликлиника № 195, филиал № 4, и детская поликлиника № 30, филиал № 2 обслуживают несколько кварталов данного района. Взрослая поликлиника рассчитана на 212 посещений в смену, однако уже сейчас принимает большее количество пациентов. При этом в районе продолжается строительство жилья, что может усугублять ситуацию, объяснил Попов.

Уточняется, что жители попросили внести коррективы в программу реновации.

"По просьбам жителей Москомархитектура предусмотрела в плане строительство новой большой современной поликлиники. Но важно, чтобы срок ее возведения был перенесен на более ранний период. Чтобы к моменту сноса старых зданий новое медицинское учреждение уже работало. Согласен с Евгением Поповым – люди не должны томится в бесконечных очередях, чтобы попасть на прием к врачу", – сказал председатель общественного Совета Западного административного округа Москвы Игорь Чурин.

Попов предложил собрать подписи в поддержку данной инициативы.

Ранее Евгений Попов обсудил с жителями района Фили-Давыдково ситуацию с заброшенной строительной площадкой возле метро "Славянский бульвар". В ходе разговора он обратил внимание на необходимость комплексного подхода, который предполагает обеспечение новостроек социальной и транспортной инфраструктурой.

