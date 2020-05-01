Временные госпитали при необходимости смогут осуществлять первичный прием больных COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Временные корпуса для долечивания граждан, больных коронавирусом, при необходимости можно использовать для первичного приема пациентов, заболевание у которых протекает в легкой и средней степени тяжести. С таким заявлением выступила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во время осмотра временного быстровозводимого медицинского корпуса на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Она рассказала, что во временных медицинских корпусах, возводимых на территории больниц, где работают с зараженными коронавирусом, планируется разместить порядка 5 тысяч коек.
"В случае, если поток больных, требующих госпитализации, будет увеличиваться, эти временные конструкции можно рассматривать и на первичный прием больных с легкой, средней тяжести, не требующих пристального медицинского внимания на первоначальной стадии", – приводит Агентство "Москва" слова Раковой.
При этом заммэра напомнила, что изначально такие конструкции создаются в целях долечивания легких и средних пациентов перед выпиской.
Ранее сообщалось о том, что временный корпус на территории НИИ скорой помощи им. Склифосовского осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявил, что медучреждение только на словах временное. На самом же деле корпус оснащен необходимым оборудованием.
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