МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье

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Гроза прогнозируется в ближайшие часы в Подмосковье, она сохранится в первой половине ночи с 1 на 2 апреля. Об этом сообщается на сайте областного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в регионе также ожидаются дождь и ветер, чьи порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В МЧС призвали жителей по возможности оставаться дома. Находящимся на улице рекомендовали не походить к рекламным щитам и слабо закрепленным конструкциям, а также не прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом.

О грозе 1 апреля в отдельных районах Москвы и региона предупреждал и научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. С его слов, для начала этого месяца данное явление достаточно редко.

Во вторник, 2 апреля, москвичей ожидает июньское тепло. Вильфанд рассказал, что в этот день воздух прогреется до 21–23 градусов. При этом в среду, 3 апреля, похолодает до 15–17 градусов.