Температурный фон в Москве в апреле может превысить климатическую норму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха в Москве в апреле 2021 года может превысить климатическую норму на 1–2 градуса. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Отмечается, что с начала XXI века апрель в столице по среднемесячным показателям не особо выходил за рамки многолетних наблюдений. Однако в этом году, по предварительным прогнозам Гидрометцентра РФ, месяц обещает по осадкам уложиться в норму. А вот температурный фон на 1–2 градуса превысит климатические показатели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшее время москвичам не стоит ждать солнечную погоду. Специалист добавил, что апрель в столице будет неоднородным. По его словам, месяц начнется с теплой, но хмурой погоды.