В Госдуме предложили ввести новую льготу для инвалидов

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Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который даст инвалидам право бесплатно парковаться везде, если специально выделенные для них места заняты. Текст документа и пояснительную записку опубликовал в своем Telegram-канале глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, инициатива будет внесена в нижнюю палату российского парламента в четверг, 1 апреля.

"Говоря о беспрепятственном доступе инвалидов и детей-инвалидов к так называемым объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, чаще всего имеют в виду бесплатные парковочные места, предназначенные для размещения ТС (транспортных средств. – Прим. ред.), управляемых инвалидами или перевозящих их", – написал Нилов.

Он уточнил, что в соответствии с законодательством квота на парковках для инвалидов составляет не менее 10%, однако если все специальные места оказываются заняты, им приходится оплачивать данную услугу.

"В противном случае инвалиду будет выписан административный штраф", – отметили парламентарии.

В связи с этим авторы предложили внести соответствующие поправки в закон о социальной защите инвалидов, по которым автомобили с опознавательным знаком, числящиеся в реестре инвалидов, могут бесплатно парковаться на любых свободных местах.

Ранее сенаторы в ходе заседания верхней палаты парламента одобрили закон о "гаражной амнистии". Согласно закону, до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий капитальный гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на безвозмездное предоставление в собственность земельных участков, на которых они расположены.