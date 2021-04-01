Что изменится для российских автомобилистов с 1 апреля

В апреле автомобилистов ожидают несколько важных изменений. Основные нововведения касаются экзаменов на водительские права. Кроме того, для столичных водителей на некоторых улицах поменяют тарифы в зоне платных парковок, а также повысят стоимость эвакуации для нарушителей ПДД. Рассказываем, что изменится в жизни автомобилистов с середины весны.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Новые правила проведения экзаменов

С 1 апреля вступают в силу новые правила проведения экзаменов на водительские права. Главным изменением стала отмена прохождения практической части на закрытой площадке. С этого момента первоначальные навыки вождения будут проверять только в реальных городских условиях – на автострадах, развязках, перекрестках.

При этом набор элементов, которые должен продемонстрировать кандидат, практически не претерпел изменений. Всего экзаменаторами будут проверяться 19 навыков, в том числе преодоление железнодорожного переезда, проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков, обгон и перестроение в дорожном потоке. Также будущим водителям необходимо правильно припарковаться, развернуться в ограниченном пространстве, остановиться и начать движение на подъеме и спуске.

Экзамен для мотоциклистов по-прежнему будет проходить на автодромах. Практический этап испытаний сохранится без существенных изменений. Корректировки применили только к некоторым упражнениям. Например, элемент "Габаритная восьмерка" будет проводиться в пределах габаритного коридора, ограниченного линиями и конусами.



Еще одним нововведением стала возможность присутствия в автомобиле наблюдателей: кандидатов в водители, ожидающих своей очереди, представителей общественных организаций или автошкол. Кроме того, во время практического экзамена будущие автомобилисты смогут использовать машины Госавтоинспекции. Обязательное условие – они должны быть с левым рулем, а также с установленными дополнительными педалями сцепления и тормоза.

Изменения коснулись и критериев оценки водителей. Ошибки были разделены на подгруппы по одному, двум и трем штрафным баллам. Как и раньше, для получения положительной оценки кандидату нужно набрать менее пяти штрафных баллов.

В отдельный блок отнесены грубые нарушения, которые являются основанием для моментального завершения экзамена. Например, если кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон. Также в числе пятибалльных нарушений проезд на красный свет, превышение скорости, непропуск пешехода и нарушение приоритетов движения на перекрестке.



В России с 1 апреля вступают в силу новые законы

Согласно регламенту, на практический экзамен выделено 30 минут и еще 20 минут – на подготовку. Однако если кандидат пройдет испытание раньше, его не заставят "докатывать" до получаса. Также не будут выгонять из-за руля более медленных водителей. Весь процесс сдачи экзаменов снимается на видеорегистратор.

Если заваливший экзамен водитель будет не согласен с решением инспектора, то новые правила предусматривают аннулирование результатов. Жалобы рассмотрит специальная комиссия. Именно ее решение может стать основанием для пересмотра оценки. Также экзамен могут признать недействительным, если будет установлено, что были поданы поддельные документы.

Кроме того, в новом регламенте четко прописали основания, по которым действующие водительские права могут аннулировать. Удостоверение будет недействительным, если у него закончится срок действия или у водителя изменятся персональные данные. Также оно перестанет действовать, если у автомобилиста появятся медицинские противопоказания для вождения, человек потеряет права или выяснится, что документ был выдан с нарушениями.



Изменения в тарифах на парковку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 5 апреля на некоторых улицах в центре, на западе и на юге столицы изменятся тарифы на парковку. В частности, во 2-м и 4-м Самотечных переулках, на Средней Переяславской улице и на Дербеневской набережной стоимость часа парковки снизится. На других участках дорог начнет действовать дифференцированный тариф.

На наиболее загруженных улицах (с загрузкой 96% и больше) введут повышенный тариф 380 рублей в час в дневное время, 200 рублей в час – в ночное. Бесплатной парковка на этих улицах будет только по праздникам. Всего стоимость поменяется на 193 улицах. Полный список можно посмотреть здесь.

Кроме того, появятся новые зоны с платной парковкой. Изменения затронут те улицы, где расположены объекты притяжения автомобилистов – торговые и офисные центры, парки, магазины. Новые участки с платной парковкой сделают на 82 улицах, больше всего их появится на севере и западе города. Для жителей с резидентным разрешением парковка вблизи их домов останется бесплатной.

Также столичные власти создадут более 200 новых парковочных мест для резидентов в разных районах города.



Новые тарифы на эвакуацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В апреле также изменится стоимость эвакуации припаркованных с нарушением ПДД автомобилей. Новые тарифы увеличены с учетом пересчета экономически обоснованной цены. Она включает в себя зарплату водителям и техникам, обслуживание эвакуаторов, стоимость топлива и средства на ремонт.

Таким образом, с 5 апреля владельцам эвакуированных легковых автомобилей (от 80 до 250 лошадиных сил) необходимо будет заплатить 6 450 рублей – оплату можно сделать в течение 60 дней после получения машины. Также изменится стоимость за хранение авто на спецстоянке: вторые сутки будут стоить 1 250 рублей. Дополнительная 25-процентная скидка положена тем, кто оплатит за перемещение до получения машины. Подробную информацию по изменениям можно посмотреть здесь.

