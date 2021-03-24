Эксперт рассказал, как сэкономить на бензине для авто

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Стоит следовать нескольким правилам, чтобы сэкономить на бюджете при езде на машине. Об этом сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев.

По его словам, необходимо воздержаться от резких торможений и ускорений. Специалист отметил, что работа педалью газа должна быть нежной, для этого нужно прогнозировать развитие ситуации на дороге.

Кроме того, Васильев рекомендовал ехать на минимальных оборотах двигателя, для чего использовать повышенные передачи. Стоит отключить в автомобиле лишние потребители энергии, а также кондиционер, и даже закрыть окна, передает агентство "Прайм".

Эксперт посоветовал учитывать также рельеф местности. По его словам, под горку можно плавно ускориться, а в повороты необходимо входить по пологой траектории. Помимо этого, нужно заправляться на проверенных АЗС, а также избегать пробок, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в России изменится порядок покупки и продажи подержанных машин. Согласно новому регламенту, с 1 мая 2021 года сделки о купле-продаже машин будут доступны через портал госуслуг. Документы разрешат подписывать электронной подписью и в цифровом же виде направлять в ГИБДД.