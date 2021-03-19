Роспотребнадзор с начала года изъял из оборота 4,8 тыс литров опасной незамерзайки

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В столице с начала года изъяли из оборота 4 815 литров опасной незамерзайки. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"За истекший период 2021 года проведено 111 мероприятий по контролю в отношении субъектов, реализующих стеклоомывающую жидкость", – говорится в сообщении.

В "Центре гигиены и эпидемиологии города Москвы" изучили 688 литров незамерзайки. Выяснилось, что порядка 67% продукции не соответствовало стандартам по содержанию в своем составе метанола.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, продававших небезопасную жидкость, составили 56 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее эксперты рассказали, как правильно выбрать незамерзайку для автомобиля. Автоэксперт Андрей Ломанов пояснил, что, как правило, главным компонентом такой жидкости является изопропиловый спирт.