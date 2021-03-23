Глава МВД утвердил новый регламент приема экзамена на права

Фото: depositphotos/obrin-photo

Экзамен на право управления транспортным средством теперь будет проводиться в новом формате. Соответствующий административный регламент утвердил глава МВД России Владимир Колокольцев. Приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Приказываю утвердить прилагаемый административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений", – говорится в документе.

Уточняется, что действие приказа начинается 1 апреля.

Новые правила сдачи экзамена на права изменят подход автошкол к обучению и сделают заучивание учебных маршрутов бесполезным. Отмена экзамена на заранее определенных маршрутах позволит определить степень подготовленности будущего водителя именно в условиях реальной дорожной обстановки.

