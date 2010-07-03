В России зафиксировали утечку персональных данных покупателей

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Сведения о покупках в магазинах, в том числе электронных, могут утекать. Об этом свидетельствуют предупреждения, которые разослал клиентам оператор фискальных данных "Первый ОФД". Как сообщает газета "Известия", кассовая техника была перенастроена на передачу данных третьим лицам.

По мнению экспертов, риски утечки персональных данных по таким фискальным каналам есть, однако они преувеличены.

"Системы мониторинга безопасности выявили случаи изменения настроек на кассовом аппарате для передачи фискальных данных в адрес третьих лиц", – сообщается в рассылке одного из крупных ОФД своим потребителям.

Большинство крупных ОФД, официально аккредитованных ФНС, заверили издание в защищенности собственных систем обработки и предоставления информации. Отмечается, что на рынке присутствуют рискованные практики. Программное обеспечение, установленное на кассовую технику, может собирать данные без ведома владельца аппарата для их дальнейшей перепродажи, сказал директор OFD.ru Антон Румянцев.

Кассовый аппарат должен быть настроен на передачу фискальных данных только на сервер оператора, в противном случае ОФД снимает с себя ответственность за возможные перебои и утечку информации.

Ранее Роскачество сообщило о методах, позволяющих избежать утечки персональных данных.