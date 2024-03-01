Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Москве 1 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 1 марта. Местами по области пройдут небольшие осадки. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов тепла, в Подмосковье – от нуля до плюс 5 градусов. Ночью температура в Москве может понизиться до минус 2 градусов, а в Московской области – до минус 5 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в Москве в начале марта окажется выше нормы.

До этого синоптики рассказали, что первый месяц весны в Москве будет относительно теплым и сухим. Среднемесячная температура в марте превысит норму на 1–3 градуса, а дефицит осадков составит 10–20% от положенного.

"Атмосфера": облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 1 марта