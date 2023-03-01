Диетолог назвала способ побороть весенний авитаминоз

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С приходом весны у россиян появляются хандра, усталость и авитаминоз. Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что полезные вещества сейчас присутствуют почти во всех продуктах. Об этом сообщает "Радио 1".

Она отметила, что недостаточное количество витаминов возникает весной, поскольку зимой организм требует их большого расхода из-за вирусов, хандры и короткого светового дня.

"У большинства россиян сейчас полноценное питание, благодаря которому можно закрыть какие-то недостатки и дефициты витаминов. Витамин D истощается к весне, потому что солнца нет, такой дефицит есть у более 80% граждан. Он содержится в печени трески или минтая", – сказала эксперт.

По словам специалиста, витамин С присутствует в квашенной капусте. Также в ней есть янтарная кислота, которая оказывает воздействие на энергию, добавила она.

"Суточная норма витамина С содержится в половинке болгарского перца, в отваре шиповника его тоже много. Сейчас есть замороженные ягоды, овощи, фрукты, которые сохраняют практически всю пользу. Витамин группы В мы всегда получаем из мяса, из цельнозерновых круп", – объяснила диетолог.

Соломатина считает, что зимой в рацион питания входит тяжелая пища, которая влияет на микробиом.

Ранее аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что употребление жирной рыбы и свежей зелени, а также физическая активность помогут пожилым людям укрепить иммунитет весной. Им нужен витамин D, поэтому в рацион можно включить жирную рыбу, где он содержится. Также имеет смысл проконсультироваться с врачом, который назначит препараты с витамином D, добавила эксперт.



"Доктор 24": ограниченно полезные продукты

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